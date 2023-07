Câmara de Niterói já tem 5 votos para abrir CPI da Emusa; faltam 2

A OSG, na última segunda (10/07), o advogado do Prefeito, Rodrigo Mascarenhas, informou que considera descabida a ação do MP e que Axel já tomou medidas para reestruturar a Emusa - Foto: Divulgação

Enquanto o Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ) aguarda a posição do prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), as denúncias contra a Prefeitura de Niterói por fraudes e nepotismo na Emusa seguem gerando discussões acaloradas na Câmara de Vereadores. É que parlamentares de oposição se articulam para tentarem emplacar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso.

Proposta pela primeira vez em março, antes do caso "estourar" meses depois, a CPI para apurar a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) ainda aguarda o número de assinaturas necessárias para ser instaurada. Até a noite da última segunda-feira (10/07), segundo informações confirmadas pelo OSG, cinco nomes já integravam um dos pedidos mais recentes de CPI proposto pelo vereador Douglas Gomes (PL).

A Comissão uniria figuras de diferentes espectros na Câmara. A vereadora Benny Brioli (PSOL), também de oposição mas de ala oposta a de Douglas, conta que também tem interesse no projeto. "Meu mandato luta diariamente para que a CPI possa ser aprovada e, assim, consigamos praticar o nosso papel enquanto vereadores. As denúncias apontadas pelo Ministério Público são preocupantes. Ainda faltam duas assinaturas para que o parlamento possa avançar no que se refere ao exercício de sua função: fiscalizar", disse a OSG.

Para Benny, a posição da Prefeitura em relação aos pedidos de informações do Ministério Público vão no sentido oposto de como a Câmara esperava que órgão respondesse. "Defendemos integralmente a autonomia das instituições, a legalidade e a transparência. O MP precisa de uma resposta. A Câmara Municipal de Niterói, igualmente. A população, urgentemente, carece da confiança e garantia quanto à integridade e sinonímia dos órgãos democráticos", destacou.

Já Douglas, autor da proposta da CPI, alega que essa demora em um posicionamento do órgão remonta ao início das suspeitas em relação a Emusa. "Desde o início do nosso mandato, nós protocolamos requerimentos de informação, inclusive um pedindo os valores da folha de pagamentos da Emusa, e a Prefeitura se nega. A gente só conseguiu acesso a essa folha de pagamentos com o Tribunal de Contas", afirma o vereador.

A OSG, na última segunda (10/07), o advogado do Prefeito, Rodrigo Mascarenhas, informou que considera descabida a ação do MP e que Axel já tomou medidas para reestruturar a Emusa após tomar conhecimento das acusações de irregularidades em cargos. "Todas as determinações da Justiça já foram cumpridas pelo prefeito Axel, o que significa que esta ação do MP perde completamente o sentido e o objetivo".