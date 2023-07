Suspeito é preso e drogas são apreendidas em Guaxindiba

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, em São Gonçalo, foi preso na manhã desta segunda-feira (18/07) no bairro Guaxindiba. Uma quantidade não divulgada de drogas e uma pistola foram apreendidas com ele.

Leia também

➢ Tiroteio no Morro do Estado deixa dois feridos e quatro presos

➢ Briga de rua termina com homem esfaqueado em Niterói

A prisão foi realizada por agentes do 7º BPM (São Gonçalo) durante uma ação na Estrada de Guaxindiba. Um aparelho de rádio transmissão também foi apreendido. A PM ainda não informou para qual Delegacia a ocorrência foi encaminhada.