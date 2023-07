Dois irmãos são assassinados dentro de barbearia de Araruama

Dois irmãos foram executados dentro da barbearia em que trabalhavam, em Araruama, na Região dos Lagos, na noite da última sexta-feira (14). De acordo com investigações, os dois criminosos chegaram ao local de moto e dispararam contra o estabelecimento, os homens morreram na hora. Os criminosos fugiram, em seguida.

Segundo a PM, no instante da ocorrência, os agentes do 25º BPM (Cabo Frio), estavam em patrulhamento pela estrada do Morro Grande, em Itatiquara, onde foram informados sobre o duplo homicídio. Ao chegarem no local, constataram o ocorrido.

A investigação está sendo conduzida pela 118ª DP (Araruama) e a perícia foi acionada. Até o momento não se sabe as motivações do crime, mas diligências estão em andamento para localizar os responsáveis.