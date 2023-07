Pai de santo é preso por suspeita de estupro e pedofilia no Rio

Um homem de 51 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (14), suspeito dos crimes de estupro e pedofilia. De acordo com a Polícia Civil, ele atuava como pai de santo. Ele foi encontrado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, escondido na Rua Canoaná, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Ao menos duas vítimas foram identificadas pela polícia. Uma delas, de apenas 13 anos, foi dopada. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido no início de junho, pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente.

Segundo o depoimento da vítima, em 19 de dezembro do ano passado, ela estava numa praça na Zona Oeste do Rio quando o homem se aproximou e a chamou para ir a uma casa em Pedra de Guaratiba, com a desculpa de lhe dar assistência espiritual. A menina estava com um amigo na ocasião. Ao chegarem ao local, ela foi estuprada. O crime foi praticado na frente do outro adolescente, de 14 anos. A vítima só foi encontrada pela mãe no dia seguinte, próximo a um shopping de Campo Grande.

As investigações apontam também o estupro de uma criança da própria família dele, quando tinha 11 anos. Na ocasião, ele teria aproveitado a saída da mãe da criança para levá-la ao quarto. Lá, abusou sexualmente da jovem. De acordo com o depoimento da vítima à polícia, ele ainda a ameaçou: “Se você contar para alguém, vou fazer uma macumba para matar seus pais”.