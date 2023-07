Polícia prende dois na Avenida Brasil por receptação de veículo

Policiais civis da 7ª DP (Santa Teresa) prenderam dois homens em flagrante, nesta quinta-feira (13/07), por receptação e clonagem de carro roubado. A dupla foi presa na Avenida Brasil, próximo ao bairro Acari, na Zona Norte.

A investigação começou a partir da denúncia e registro de ocorrência de uma vítima. Em depoimento, ela informou que pesquisava por veículos à venda na internet e encontrou o anúncio de um automóvel a preço de mercado. Ela se interessou e marcou um encontro com o vendedor.

Leia também:

➢ Preso traficante que torturou mulheres em Rio Bonito

➢ Fogo cruzado registra 15 crianças baleadas em 2023, no Grande Rio

O homem apresentou um laudo que supostamente atestava a autenticidade e boas condições do veículo. A vítima buscou confirmação com a empresa, que não reconheceu e comprovou a veracidade do documento. A partir disso, ela começou a desconfiar que se tratava de um golpe.

Com base nessas informações, o Setor de Inteligência da 7ª DP passou a acompanhar o anúncio de venda do veículo, fez um cruzamento de informações e identificou o modo de operação da quadrilha especializada neste tipo de delito. Os agentes monitoraram locais utilizados e frequentados pelos criminosos e identificaram o veículo anunciado.

Os policiais seguiram o automóvel, abordaram e prenderam os dois homens. Um deles possui diversas anotações criminais e apresentou um documento de identidade falso, cujos dados pertenciam ao verdadeiro proprietário do carro. Uma cópia do laudo utilizado para enganar as vítimas também foi apreendida.

Segundo a 7ª DP, o automóvel encontrado com a dupla foi roubado em Madureira, Zona Norte da capital. Os agentes também identificaram pelo menos três registros de ocorrência de crimes cometidos pelos acusados. De acordo com as investigações, a quadrilha já teria lucrado R$ 500 mil com os golpes.