Preso traficante que torturou mulheres em Rio Bonito

Policiais civis da 119ª DP (Rio Bonito), em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam um traficante pelos crimes de tortura e invasão de dispositivo informático.

De acordo com as informações, uma mulher encontrou uma conhecida de infância na localidade de Rio Vermelho, no município de Rio Bonito, no começo de desta segunda-feira (10). A colega estava severamente machucada em via pública, aparentando que perderia a consciência em virtude dos ferimentos e com grande dificuldade para falar, e foi acolhida pela mesma, que lhe ofereceu ajuda. No entanto, logo em seguida, o detido chegou ao local e a questionou sobre o que estava fazendo. Na sequência, a golpeou na cabeça com um tijolo.

Após a primeira agressão, o líder do tráfico de drogas na comunidade e um terceiro criminoso também se aproximaram e golpearam a moradora em várias partes do corpo, com chutes, pauladas e socos. O detido ordenou que a agredida desbloqueasse o aparelho celular, que havia caído ao solo, e passou a inspecionar o seu telefone. Ao encontrar uma conversa dela com um policial militar, o grupo passou a chamá-la de “X-9” e começou a usar um facão para machucá-la ainda mais. O chefe do tráfico chegou a apontar uma pistola para a cabeça da vítima, dizendo que iria matá-la caso ela corresse, e que ocultaria o seu cadáver.

A sessão de violência física e psicológica durou cerca de uma hora e meia, até que os envolvidos ordenaram que a vítima deixasse a favela. Ela foi embora e procurou atendimento em um hospital para tratar os ferimentos. Não se sabe o paradeiro da primeira agredida.

Cientes do caso, os agentes prosseguiram até a casa de um dos agressores e conseguiram capturá-lo. Os demais ainda não foram encontrados. As investigações prosseguem para localizá-los, bem como a outra vítima.