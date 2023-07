Disque Denúncia divulga balanço semestral de resultados

Entre os meses de janeiro e junho deste ano, o Disque Denúncia registrou 36.375 denúncias anônimas sobre atividades criminosas, em todo o estado do Rio de Janeiro. Importantes informações foram passadas para as Polícias e, com elas, foi possível a prisão de 445 criminosos, a apreensão de 32 fuzis, 190 pistolas e revólveres, 30 granadas e 2.593 munições para variados calibres. Foram retiradas das ruas 647 toneladas de barricadas instaladas por traficantes e milicianos, 9.779 unidades de crack, 700 frascos de cheirinho da loló e 1,17 toneladas de maconha e cocaína.

4.703 maços de cigarros contrabandeados, 488 máquinas caça-níqueis foram apreendidas, 70 veículos recuperados e 20.500 litros de diesel apreendidos pela polícia, com a ajuda da população.



O Programa Procurados, do Disque Denúncia, auxiliou a polícia na localização e prisão de 87 criminosos foragidos da Justiça, inclusive de outros estados da Federação. 56 pessoas desaparecidas foram encontradas e levadas de volta às suas famílias com ajuda do Programa Desaparecidos, do Disque Denúncia.



O Programa Linha Verde, canal voltado para denúncias de crimes ambientais, recebeu mais de 9 mil denúncias sobre extração irregular de árvores, desmatamento florestal, guarda e comércio ilegal de animais silvestres, comércio e soltura de balões, uso e comércio de linha chilena e maus tratos contra animais. Ao todo, 315 balões, 6 carretéis grandes de linha chilena e 3 toneladas de carvão foram apreendidas. Mais de 340 pássaros silvestres foram tirados de cativeiros e inseridos de volta à natureza.

O programa Cidades esteve presente nos municípios de Angra dos Reis e Maricá e, juntos, registraram 849 denúncias. Houve a apreensão de 4 armas de fogo, 6 criminosos presos, 1.110 trouxinhas de maconha, 651 pinos de cocaína e 77 frascos de cheirinho da loló e 26.795 m² de área degradada foi interditada e recuperada, com o auxílio da população.



O semestre foi marcado com importantes parcerias entre o Disque Denúncia e o SINDICARGA - Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro, a Semove - Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro e a Fecomércio - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, com objetivo de obter melhores informações para ajudar no combate ao crime e a violência.

O Disque Denúncia recebe denúncias pelos canais: telefone 21 2253-1177, e no mesmo número, WhatsApp anonimizado, além do aplicativo “Disque Denúncia RJ”, disponível gratuitamente nas plataformas Android e iPhone.