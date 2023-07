Homem está em estado grave após explosão de botijão em SG

Um homem de aproximadamente 50 anos ficou gravemente ferido após a explosão de um botijão de gás de cozinha, no início da tarde desta segunda-feira (10). O acidente aconteceu em uma casa da Rua Magestic, no bairro Jardim Nova República, em São Gonçalo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h desta segunda (10), e o quartel do Colubandê foi até o local atender a ocorrência. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em estado grave. Não há informações sobre a identidade do ferido.

Na última quinta-feira (6), outro incidente deste tipo também aconteceu em São Gonçalo. Um botijão de gás de cozinha explodiu em uma pensão no bairro Santa Catarina. Duas pessoas ficaram feridas por conta da explosão, que teria, segundo relatos, provocado um pequeno incêndio no local.