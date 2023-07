Polícia prende 'traficante de luxo' em pousada de Camboinhas, Niterói

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (11/07), um homem, de 48 anos, apontado como um dos principais fornecedores de drogas para comunidades de Niterói.

Homem tem 48 anos | Foto: Divulgação

Segundo as investigações, o traficante tinha atuação destacada no comércio de skank - uma supermaconha - e outros derivados da droga, como óleos da cannabis sativa. De acordo com os agentes, ele distribuía a mercadoria para usuários de classe média e alta, principalmente da Região Oceânica de Niterói, além de comercializar maconha prensada para diversos bairros do município.

O traficante estava sendo monitorado pelo setor de inteligência da DRE. Durante as diligências, os policiais verificaram que o investigado utilizava um quarto em uma pousada, no bairro Camboinhas, como uma espécie de “escritório” para a prática criminosa.

Os agentes foram ao local indicado, prenderam o traficante e apreenderam grande quantidade de drogas, balanças de precisão, cartela com etiquetas fazendo referência a comunidades de Niterói e outros materiais.

Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.