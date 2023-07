Segurança Presente prende em Macaé indígena acusado de homicídio

Na tarde de domingo (09/07), um indígena Pataxó foi preso por homicídio pela equipe da Operação Segurança Presente, na Avenida Elias Agostinho, em Imbetiba, em Macaé. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo assassinato ocorrido em 2012.

Em 2003, o homem foi acusado de cometer o homicídio de José Raimundo Miniz, na Reserva Indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, no município de Pau Brasil, sul da Bahia. Ele foi absolvido do crime, alegando legítima defesa. Já em 2012, foi acusado de matar a tiros, Huelton Miniz de Oliveira, que também era integrante da tribo. A disputa pela terra motivou o crime e as vítimas eram da mesma família.

Ele estava foragido e neste domingo, foi localizado pelos agentes do Macaé Presente, após denúncias de que estaria andando armado pelo município. Durante a revista nada foi encontrado, porém, foi identificado um mandado de prisão em aberto por homicídio.

Ele foi levado para a 128ª DP (Central de Flagrantes), onde permaneceu preso.