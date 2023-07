Correntes de flutuante ancorado se rompem no Norte Fluminese

As forças ligadas à Petrobras estavam em estado de emergência nesta sexta-feira (7) - Foto: Divulgação

As forças ligadas à Petrobras estavam em estado de emergência nesta sexta-feira (7) - Foto: Divulgação

Duas correntes do sistema de ancoragem da plataforma flutuante P-31, no Campo de Albacora, na Bacia de Campos, norte fluminense, se romperam nesta quinta-feira (6). A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Petroleiros da região (Sindipetro/NF) e confirmada pela Petrobras.

As forças ligadas à Petrobras estavam em estado de emergência nesta sexta-feira (7) depois que duas amarras foram danificadas, comprometendo a segurança do ancoradouro. A empresa destacou que o rompimento ocorreu durante auditoria da Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP) e a produção da plataforma já havia sido interrompida.

Em resposta a questionamentos, a Petrobras confirmou que dois dos sistemas de fixação da plataforma falharam, mas enfatizou que a unidade é estável e segura e não oferece perigo às pessoas e ao meio ambiente.



“A P-31 está ancorada em oito berços de atracação e é constantemente monitorada a movimentação (gait) da unidade dentro dos parâmetros de segurança previstos para o projeto. "A força é estável, segura e não representa ameaça para as pessoas ou para o meio ambiente", disse em um comunicado.