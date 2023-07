Ator José Dumont é condenado por armazenar pornografia infantil

O ator José Dumont, de 72 anos, foi condenado por possuir e armazenar fotografias e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. A prisão foi determinada pela juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do TJRJ na última segunda-feira (03).

O ex-global vai cumprir pena em regime aberto por ter mais de 70 anos. No ano passado, o ator foi preso em flagrante pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), enquanto era investigado por estupro de vulnerável, no entanto a prisão foi alterada para preventiva.

José Dumont já havia sido detido em flagrante no dia 15 de setembro após ter sido encontrado com cerca de 240 arquivos de fotos e vídeos de conteúdo pornográfico infantil armazenados. À Polícia, o ator afirmou que reuniu esse material para um estudo de preparação profissional. Disse que ia interpretar um papel que teria relação com o assunto. Mas peritos afirmam que parte das imagens pode ter sido produzida pela própria câmera do celular.

➣ LEIA MAIS: Ministério Público pede prisão preventiva de José Dumont

➣ Ator José Dumont, preso por posse de pornografia infantil, é solto



Ele foi liberado em 12 de outubro, no Dia das Crianças, e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ator foi afastado da emissora Rede Globo após primeira acusação, de estupro. | Foto: Reprodução

Em relação ao caso de estupro de vulnerável a que foi acusado, segundo o delegado Marcello Braga Maia, da DCAV (Delegacia da Criança e Adolescente Vítima), Dumont "atraiu a atenção de um adolescente de 12 anos, que era fã do investigado, e desenvolveu um relacionamento próximo oferecendo ajuda financeira e presentes, valendo-se da vulnerabilidade financeira da vítima, para a partir daí fazer investidas com beijos na boca e carícias íntimas que acabaram sendo captadas por câmeras de vigilância". A mãe da vítima só descobriu sobre as acusações de abuso após os vizinhos denunciarem à polícia.



➣ Polícia acha comprovante de depósito para vítima de 12 anos na casa do ator José Dumont

Sobre José Dumont

O criminoso fez sua estreia no cinema em 1977, quando interpretou Severino no filme "Morte e Vida Severina". Em seguida, participou de obras como "Os Trapalhões e o Mágico de Oroz" (1984), "A Hora da Estrela" (1985) e "2 Filhos de Francisco" (2005). Também atuou na primeira versão de "Pantanal" (1990), em "America" (2005), "Os Mutantes: Caminhos do Coração" (2008), "I Love Paraisópolis" (2015), "Velho Chico" (2016) e "Nos Tempos do Imperador" (2021). Ele estava escalado para a novela "Todas as Flores", no Globoplay, mas foi retirado do projeto da plataforma de streaming da TV Globo após ser preso.