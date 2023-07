Suspeito foragido por assassinato é preso na Baixada

Um homem foragido por homicídio foi localizado e preso na manhã desta sexta-feira (07/07), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Mezaque Pereira Pequeno Eleutério, de 27 anos, era procurado desde 2021 pela morte de um traficante que rivaliza com o grupo criminoso do qual é apontado como integrante.

Segundo informações da Polícia, ele faz parte Comando Vermelho (CV) e, junto do comparsa “Dentinho”, de 25 anos, participou do assassinato de João Vitor Camargo dos Santos, acusado de envolvimento com um grupo rival do CV, Terceiro Comando Puro (TCP).

Com base em denúncias anônimas, agentes da 8ª DPJM o encontraram no bairro da Figueira, onde, supostamente, o grupo criminoso age. Ele foi encaminhado a 58ª DP (Nova Iguaçu), onde foi cumprido o mandado por homicídio. Em seguida, ele foi conduzido a uma unidade prisional, onde está à disposição da Justiça.