Pai é acusado de tentar matar filho de seis meses envenenado em Maricá

Um bebê de seis meses de idade foi vítima de uma tentativa de assassinato na tarde da última quarta-feira (05/07), em Cordeirinho, bairro de Maricá. O próprio pai é acusado pelo crime. Ele teria ido até a casa de uma ex-companheira, mãe do bebê, para tentar matar por envenenamento a criança, que, apesar do ataque, sobreviveu.

Segundo relatos, o acusado não pretendia assumir a paternidade da criança e por isso foi a residência onde a criança estava para tentar matá-lo. Testemunhas contam que ele aproveitou um breve momento em que a mãe deixou o cômodo onde a criança estava para envenenar o bebê.

A mulher encontrou o filho desacordado ao retornar ao local e levou a criança para um posto de saúde no bairro. Ele precisou ser levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, por conta do quadro. Na unidade, ele foi submetido a uma lavagem gástrica. De acordo com o Hospital, o veneno foi expulso do organismo através do procedimento e quadro de saúde do menor é estável.



Já o suspeito conseguiu escapar. Ele foi alvo de buscas ao longo de todo o dia, mas não foi encontrado. A Guarda Municipal informou ter enviado equipes ao Cordeirinho para buscar pelo suspeito. A 82ª DP (Maricá) registrou a ocorrência e segue investigando o crime.