Operário preso por engano em SG é solto após 50 dias

Após 50 dias de prisão por crimes que teriam sido cometidos por seu irmão, o operário da construção civil Waelinton Gonçalves dos Santos, de 33 anos, foi libertado na tarde desta quarta-feira (5). Embora esteja em liberdade, ele ainda enfrenta acusações de roubo, tentativa de roubo, porte ilegal de arma e homicídio, todos ocorridos no estado do Rio Grande do Norte.

Waelinton estava preso desde o dia 16 de maio na cadeia pública Tiago Teles de Castro Domingues, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Assim que saiu do presídio, ele pôde reencontrar a sua esposa, as duas filhas menores e o cunhado.

O alvará de soltura do operário foi emitido na noite de terça-feira (4), após a Justiça do Rio receber as decisões judiciais do Rio Grande do Norte. Diego Moreira Saldanha, advogado que representa Waelinton, ressaltou em entrevista com a imprensa a complexidade do caso, uma vez que o processo tramita no Rio Grande do Norte.

"As ações penais ainda estão em andamento, e agora precisamos provar de uma vez por todas que ele é inocente. Já apresentamos defesas preliminares em dois processos e pretendemos entrar com um pedido de revisão criminal nos próximos dias", explicou o advogado.

O objetivo da defesa de Waelinton, no momento, é apresentar evidências no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e do Rio de que o verdadeiro responsável pelos crimes é morador de Natal.



A prisão dele foi substituída por quatro medidas cautelares: a obrigatoriedade de comparecer em juízo a cada 30 dias, a proibição de manter contato ou se aproximar das vítimas ou pessoas relacionadas aos delitos imputados, e a restrição de se ausentar da Comarca do Rio de Janeiro, onde reside, até que a medida seja revogada. Essas medidas visam garantir que o operário possa continuar sua vida normalmente enquanto o processo segue seu curso.