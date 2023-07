Condenado por tráfico em Magé é preso em São Gonçalo

Um homem condenado em Magé por envolvimento com o tráfico de drogas foi preso na manhã desta terça-feira (04/07). ele foi encontrado próximo a comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, e preso por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de São Gonçalo, no Mutuá.

Ele teria sido localizado em um endereço próximo a sua residência. Seu mandado de prisão pelo crime foi expedido em 2017, pela Vara Criminal da Comarca de Magé, depois que ele foi preso em flagrante por tráfico. Ele vinha sendo monitorado pela equipe de inteligência da Delegacia em SG há algum tempo.

Ele foi levado para a unidade por volta das 9h para a formalização de procedimentos de polícia judiciária relativos a seu mandado. Em seguida, após o término das medidas de praxe, ele deve ser encaminhado a uma unidade do sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.