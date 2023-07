Dupla acusada de matar idoso é presa em Teresópolis

Dois homens acusados de assassinar um idoso de 73 anos em Teresópolis, na Região Serrana, foram presos nesta terça-feira (04/07). A dupla é acusada pela morte de Carlos Alberto do Espírito Santo, vítima de dois disparos na cabeça no último dia 26 de junho no bairro Pimenteiras, no mesmo município.

Na ocasião, Flavio Gomes da Silva e Guilherme Antonio da Silva teriam invadido a casa da vítima, que morava próximo de um dos dois suspeitos. O idoso e sua esposa foram amarrados e agredidos, segundo resumo policial, antes de terem seus pertences roubados em sua residência. Em seguida, Carlos foi colocado em um veículo e levado para Pimenteiras, onde foi executado.

Um revólver, faca e itens usados no crime foram levados pela dupla para a comunidade do Morro do Tiro e enterrados em uma área de mata na região. De acordo com as investigações, eles tinham o objetivo de vender o carro roubado da vítima por 10 mil reais. Policiais responsáveis pelo caso utilizaram imagens de câmeras de segurança dos arredores do local onde o crime ocorreu para identificar a dupla.



Após buscas, policiais civis da 110ª DP (Teresópolis) e militares encontraram os dois acusados no bairro Corta Vento. Ambos foram presos. As investigações indicam que os dois já tinham passagens na Polícia por diferentes crimes. Um deles já foi levado por agentes à Delegacia por estupro de vulnerável e uso de drogas, enquanto o outro possui anotações criminais por roubo, ameaça, receptação, dano e já foi condenado a 13 anos de prisão.