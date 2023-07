Homem é preso por maus tratos contra a mãe, de 85 anos

Uma idosa de 85 anos foi resgatada após ser encontrada em condições de maus-tratos dentro do próprio apartamento em Araruama, na Região dos Lagos, durante a tarde da última quinta-feira (29/06). O filho dela foi preso, acusado pelo crime.

A mulher estava abandonada em um quarto sem janelas ou ventilação. No local, foram encontrados restos de comida e talheres sujos. Ela estava deitada em um colchão e suja com a própria urina. R=O local estava bastante sujo e apresentava um forte mau odor, segundo relatos dos agentes que estiveram no local.

Policiais estiveram no local para realizar uma ação de busca e apreensão. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Centro de Referência de Atendimento Mulher (CRAM) também estiveram no local e participaram do resgate da vítima. O filho da idosa foi encontrado pelos policiais e levado para a 118ª DP (Araruama). Uma faca foi apreendida com ele.