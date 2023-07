Jovem morre após receber descarga elétrica em festa

Uma jovem identificada como Maria Letícia da Silva Regino, de 25 anos, morreu no último domingo (2) após receber uma descarga elétrica durante o encerramento da 30ª Exposição Agropecuária de Santa Quitéria.

O caso aconteceu no Parque de Exposição Joaquim Mesquita Martins por volta das 7h30. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal onde foi atendida pela equipe que estava de plantão, mas não resistiu.

A prefeitura, responsável pela organização do evento não soube informar de onde veio a descarga elétrica. "A prefeitura está colaborando para a elucidação do fato, bem como, já iniciou diligências necessárias com objetivo de identificar os verdadeiros motivos que causaram diretamente o acidente", disse a administração municipal.

Segundo a Prefeitura, todos os protocolos de segurança foram cumpridos "com vistorias prévias pelo Corpo de Bombeiros que, também, disponibilizou uma equipe de plantão durante os dias do evento". "Houve a fiscalização antes e durante o evento, juntamente com equipes de pronto atendimento nos três dias", afirmou.

A gestão do município lamentou a morte e prestou solidariedade à família e amigos. A Exposição Agropecuária é um evento realizado por meio das secretarias de Cultura e Agricultura da Prefeitura de Santa Quitéria. A programação teve início na manhã do dia 27 de junho e terminou no domingo de manhã.