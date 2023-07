Aluna é agredida com socos em escola na Zona Oeste do Rio

Nas redes sociais, internautas relataram que as agressões e ameaças são frequentes na escola - Foto: Divulgação

Um caso envolvendo agressões entre duas alunas causou grande preocupação na Escola Municipal Barão da Taquara, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou uma jovem sendo agredida com socos até cair no chão.

Segundo relatos, as agressões ocorreram fora do ambiente escolar, após uma discussão que teve início dentro da instituição. No entanto, não foram divulgadas informações sobre a motivação por trás das agressões.

Nas imagens, é possível ver uma multidão de alunos ao redor das duas meninas, sem que ninguém intervenha. A vítima sofre uma série de socos e tem seus cabelos puxados. Em determinado momento, é jogada ao chão, encerrando a briga.



Nas redes sociais, internautas relataram que as agressões e ameaças são frequentes na escola. Comentários como "Essa escola está cheia de adolescentes abusados assim. Um querendo ser maior do que o outro. Nada muda", foram compartilhados no Twitter.