Carga milionária de cocaína é apreendida a caminho de Portugal

Agentes da Polícia Federal de Santos, em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, realizaram a apreensão de drogas próximo ao Porto de Santos, no Litoral de São Paulo, no último sábado (1º). A carga, que continha 40 kg de cocaína, foi encontrada escondida dentro de um pneu de trator.

Estima-se que seu valor seja de aproximadamente R$ 8 milhões. A ação foi resultado de um monitoramento realizado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil.

Leia também:

➣ Polícia apreende armas e drogas em comunidade de Niterói

➣ Homem se afoga em Piratininga e é resgatado por bombeiros

A droga estava dividida em 40 tabletes de 1 kg cada e tinha como destino final Portugal, na Europa. Os traficantes planejavam transportá-la oculta dentro dos pneus. O veículo estava aguardando autorização de transporte em um galpão logístico próximo ao porto quando foi descoberto.



A apreensão ocorreu graças a uma informação anônima enviada à DRE, que, posteriormente, cruzou os dados com a Receita Federal e identificou que o veículo sairia do Porto de Santos, e não do Porto do Rio, como inicialmente suposto.

A Polícia Federal informou, por meio de nota, que continua com as investigações para identificar os traficantes envolvidos nessa operação. Acredita-se que essa apreensão esteja relacionada às atividades de um grupo de traficantes internacionais especializado no envio de cocaína para o exterior.