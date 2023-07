Ex-atleta Donizete Pantera é vítima de assalto na Zona Norte

De acordo com a assessoria de imprensa do ex-atleta, os criminosos levaram uma Land Rover Velar e pertences - Foto: Divulgação

O ex-jogador Donizete Pantera, de 54 anos, foi assaltado na manhã deste sábado (1º) na Linha Vermelha, altura da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro. O ex-atacante, conhecido por ter atuado no Vasco, Botafogo e seleção brasileira, estava a caminho de Volta Redonda para visitar sua mãe, acompanhado por sua família, quando foi abordado por cinco bandidos armados em um veículo Tracker preto.

De acordo com a assessoria de imprensa do ex-atleta, os criminosos levaram uma Land Rover Velar e pertences, porém, ninguém ficou ferido durante a ação. O caso foi registrado na 21ª Delegacia de Polícia (DP) em Bonsucesso.

Em comunicado, a Polícia Civil informou que as vítimas estão sendo ouvidas e que solicitações foram feitas para obter as imagens das câmeras de segurança da região. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime", afirma a nota divulgada.

Por sua vez, a Polícia Militar divulgou que, segundo informações preliminares obtidas pelo comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, o incidente teria ocorrido em uma via de acesso à Linha Vermelha, no interior da comunidade da Vila do João.