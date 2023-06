Delegacia do Mutuá prende assaltante de bancos e joalherias

Policiais civis da 72ª DP capturaram nesta sexta-feira (30), um homem identificado como"coroa", de 57 anos, integrante de uma quadrilha especializada em roubo a bancos e joalherias.

Na quinta-feira, policiais da Seção de Inteligência chegaram ao paradeiro de Josimar após cruzamentos de informações de inteligência. Ele estava foragido da justiça e foi encontrado na casa de familiares no bairro Oswaldo Cruz.

O "coroa" estava escondido na Favela do Arara, dominada pela facção que se autodenomina 'Comando Vermelho', e foi preso quando se deslocou para casa de familiares para visitar um parente que está doente.

Leia Mais



➣ Tiroteio assusta professores e alunos de escolas no Fonseca

➣ Guerra em comunidade de Niterói teria relação com união entre facções

Contra ele, que estava foragido do Sistema Prisional, havia um mandado de prisão pendente expedido pela Vara de Execuções Penais pelos crimes de roubo qualificado e extorsão, decorrente de sua condenação pelo sequestro de uma família após o roubo a uma joalheria em Nova Friburgo no ano de 2015.



O "coroa" é um dos maiores ladrões do Estado, sendo responsável por diversos roubos a joalherias, estabelecimentos bancários e lotéricas no estado do Rio de Janeiro, além de sequestros de familiares de empresários e gerentes de instituições financeiras.

O homem possui diversas anotações criminais pela pratica dos delitos de roubo, extorsão, formação de quadrilha ou bando e posse de artefato explosivo.

O preso será encaminhado à Central de Custódia da Capital onde ficará à disposição da Justiça.