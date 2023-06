Tiroteio assusta professores e alunos de escolas no Fonseca

Um tiroteio na comunidade Nova Brasília, na região do Fonseca, na zona norte de Niterói, provocou momentos de pânico, nesta sexta-feira (30), nas Escola Municipal Professora Maria Felisberta e U.M.E.I Neuza Brizola.

Segundo professores, as crianças estão acuadas e assustadas.

“Nos falaram que é guerra de facção, mas estamos dentro da escola sem informações. Muitas crianças estão com crise de ansiedade e choram muito. Estamos disfarçando os barulhos com música”, disse uma educadora.

Segundo os profissionais da Escola Municipal Professora Maria Felisberta, a unidade funciona em horário integral e, preocupados, muitos pais foram à escola retirar os alunos.

“Os alunos maiores sabem da situação, mas os pequenos não entendem bem. Estamos disfarçando e com medo de sair. O porteiro é quem vai passando as informações. Sabemos que há policiais e caveirão no entorno do morro.

Guerra teria relação com união entre facções

As forças de Segurança Pública do Rio de Janeiro, através de Setores de Inteligência, acompanham, atentas, a mobilização de facções criminosas que iniciaram, há duas semanas, uma disputa pelo controle do tráfico de drogas no Morro do Estado, uma das maiores comunidades de Niterói, causando preocupação a moradores locais e de regiões próximas, no Centro da cidade. A exemplo do que vem acontecendo na capital, a investida seria decorrente de um acordo entre as cúpulas do Terceiro Coando Puro' (TCP) e de milicianos para fazer frente ao quase total monopólio dos integrantes do Comando Vermelho (CV), no eixo Niterói/São Gonçalo.

Procuradas pela reportagem, a Polícia Militar e a Prefeitura de Niterói não responderam até a publicação deste texto.

*Em atualização