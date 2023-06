Acidente na Região Oceânica de Niterói complica o trânsito

Um acidente causou desvios no trânsito na manhã desta quinta-feira (29). Um carro perdeu o controle e colidiu com um poste na Avenida Irene Lopes Sodré, na altura do número 284, em Itaipu, bairro da Região Oceânica de Niterói.

A batida aconteceu durante a madrugada, e acabou derrubando o poste com o impacto da colisão, interditando a rua. Por volta das 5h da manhã, agentes do ‘Segurança Presente’ foram acionados por moradores da região, que encontraram o carro no canteiro e o poste caído no meio da rua. Equipes de trânsito logo foram acionadas.

O motorista fugiu do local, mas os agentes suspeitam de possível embriaguez no momento do acidente. Até o momento não se sabe de nenhum ferido.

O trânsito em Itaipu está sendo desviado da Avenida Irene Lopes Sodré, para a Rua Senador Vasconcelos Torres e pela Pálvaro da Silva. Quanto ao transporte público, os ônibus estão fazendo o trajeto pela Avenida Romanda Gonçalves e saindo em frente ao Condomínio Ubá Floresta. A NitTrans está no local fazendo o controle.