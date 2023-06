Enel localiza furto de energia em casa e bar de Araruama

Essas conexões clandestinas configuram furto de energia, uma prática ilegal que além de crime, representa sérios riscos à segurança e à qualidade do fornecimento de energia elétrica - Foto: Divulgação

A Enel Distribuição Rio realizou uma operação em parceria com a Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) com o objetivo de combater o furto de energia elétrica. Durante a ação, realizada na terça-feira (28), foram descobertos dois pontos irregulares de transmissão em um bar e em uma residência na cidade de Araruama.

As equipes de fiscalização da Enel encontraram ligações diretas na rede elétrica, sem passar por um aparelho de medição. Essas conexões clandestinas configuram furto de energia, uma prática ilegal que além de crime, representa sérios riscos à segurança e à qualidade do fornecimento de energia elétrica.

Os imóveis onde foram encontradas as irregularidades tiveram o fornecimento de energia interrompido após a retirada das ligações ilegais. Os casos foram devidamente registrados na 118ª Delegacia de Polícia de Araruama.

É importante destacar que o furto de energia não apenas viola a lei, mas também pode causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, resultando em interrupções no fornecimento de energia e colocando em risco a população. Isso especialmente aqueles que manipulam a rede elétrica de forma inadequada.

A Enel Distribuição Rio reforça a importância da participação da população na denúncia de casos de furto de energia. Para denunciar essa prática ilegal, é possível acessar o site da Enel ou utilizar o aplicativo Enel Rio.