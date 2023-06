Casal é preso suspeito de matar filho adotivo que abriu a geladeira sem pedir

Um casal foi preso sob suspeita de participação na morte do filho adotivo Lucas Henrique de Lima Franco Leão, de 7 anos, em Guararema, na região metropolitana de São Paulo, na última quinta-feira (22). A criança teria sido agredida depois de abrir a geladeira para pegar um pedaço de frango.

Inicialmente, policiais militares foram acionados para irem até o Hospital Luiza Pinho de Mello, em Mogi das Cruzes, onde uma criança tinha morrido e apresentava ferimentos na cabeça.

Os pais explicaram à polícia que o menino teria sofrido uma queda, mas os policiais desconfiaram já que os ferimentos não estavam coincidindo com a justificativa. Encaminhados para delegacia, o pai da vítima confessou que agrediu o filho depois de ele ter aberto a geladeira sem pedir permissão para pegar algo para comer.

De acordo com informações preliminares, o alimento era um pedaço de frango e o pai agrediu o garoto com socos e chutes. O pai adotivo da criança, Marcelo Bezerra Leão, 42 anos, foi conselheiro no Conselho Tutelar até janeiro deste ano.

Ele e a mulher Margarete Franco Leão, de 51 anos, foram presos. Ela responderá por omissão e Marcelo por homicídio doloso. O homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de Mogi das Cruzes e a mulher, para a Cadeia Feminina de Itaquaquecetuba.