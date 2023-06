Criança abandonada é encontrada por guardas próximo do AquaRio

O menino foi levado para o Conselho Tutelar - Foto: Divulgação/ Prefeitura do Rio

Guardas municipais, da Unidade de Ordem Pública do Porto Maravilha, encontraram na manhã desta sexta-feira, dia 23, um menino de 9 anos abandonado nas proximidades do AquaRio, na Região Portuária do Rio de Janeiro.

A equipe da GM-Rio fazia o patrulhamento preventivo no local, quando foram abordados por alguns adolescentes, que participavam de uma atividade escolar e levaram a criança até os agentes. O menino relatou que veio da Bahia há dez dias com uma tia, e que foi abandonado por ela na região central do Rio.

A criança, bem articulada, contou aos guardas que os pais são usuários de drogas e que ficaram lá na cidade de Fragoso, na Bahia. Ele também relatou que a tia também é usuária de drogas.



Os agentes deram assistência ao menino, além de alimento, e logo em seguida o levaram para o Conselho Tutelar, localizado na Rua República do Líbano, no centro da cidade, onde ficou sob os cuidados das autoridades competentes.