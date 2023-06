Policiais que amarraram mãos e pés de suspeito de furtar mercado são afastados

A Polícia Civil afastou os dois policiais que amarraram as mãos e os pés e arrastaram um suspeito de furtar duas caixas de bombom num mercado na Zona Sul de São Paulo. O caso aconteceu no último domingo (04). Um inquérito foi instaurado para apurar a conduta dos agentes de segurança.

O caso que aconteceu na Vila Mariana, no último domingo, iniciou com um boletim de ocorrência relatando sobre a atuação de três pessoas num "arrastão" dentro do supermercado.

O homem de 32 anos, que foi encontrado com duas caixas de bombom, teria confessado o crime de forma informal. Segundo os PM’s, o suspeito não teria obedecido a ordem para que se sentasse, e segundo o registro, foi necessário "o uso da força para algemá-lo".

Neste momento, pediram ajuda para outra viatura, quatro policiais militares amarraram os pés e mãos do suspeito com uma corda. Ele foi levado para a UPA Vila Mariana para receber atendimento, no local, uma testemunha chegou a questionar o motivo do suspeito estar amarrado e foi levada à delegacia.

Civil que estava gravando teve seu documento requerido pelos agentes por estar registrando o ocorrido Reprodução

Autor: Reprodução

Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que "a conduta dos agentes não é compatível com o treinamento e valores da instituição", por esse motivo foi instaurado um inquérito para apurar as condutas dos policiais envolvidos.

A PM também afirmou que os policiais foram afastados da atividade uma vez que "estão em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição".

O homem foi preso em flagrante e foi autuado por furto, crime de resistência, ameaça e corrupção de menores. Junto com ele, um menor de idade foi apreendido e outro homem também foi preso.

A Prefeitura de São Paulo disse que solicitou a investigação dos fatos nos termos da legislação em vigor.