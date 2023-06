Corpo de segundo lutador de jiu-jitsu é identificado no Rio

Mateus vivia na comunidade do Terreirão com a mãe e o irmão - Foto: Reprodução

Mateus vivia na comunidade do Terreirão com a mãe e o irmão - Foto: Reprodução

A Polícia Civil finalizou a identificação do corpo de Mateus Vandre Farias dos Santos, de 25 anos. Ele era um dos lutadores de jiu-jítsu que estavam desaparecidos desde o dia 22 de maio.

O corpo de Mateus havia sido encontrado desde o dia 2 de junho, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, mas estava sem a cabeça e sem as mãos, o que dificultou a identificação feita pela polícia. Somente nesta sexta-feira (16), a identificação foi concluída.

Além de Mateus, Vinicius Leone Gedes Soares, de 20 anos, também desapareceu em maio, no Recreio dos Bandeirantes. Mateus era professor de jiu-jísu de Vinicius e, segundo relatos de parentes, eles não tinham problemas com ninguém. Vinicius Leone foi encontrado no dia 30 de maio, também sem as mãos.

O desaparecimento

Vinicius morava na Avenida Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes. Ele era professor de surfe e aluno de Mateus. Na tarde do dia 22 de maio, ele disse para a avó que ia sair e que voltaria cedo. Depois disso, Dona Leonora nunca mais teve notícias do neto.

Mateus vivia na comunidade do Terreirão com a mãe e o irmão e saiu de casa às 15h40, também do dia 22.

Os parentes dos dois amigos afirmam que eles não tinham problemas com ninguém. Mãe e avó contam que os lutadores eram muito queridos onde moravam.

Tais Barbosa, mãe de Mateus, contou que o filho estava almoçando quando “o tio pediu uma extensão”. “Ele saiu, deixou a comida pela metade e não voltou mais. Saiu como se fosse só no portão, sem documentos, só com o celular. Depois disso, não tive mais nenhuma notícia”, declarou.