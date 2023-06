Polícia busca identificar suspeitos de roubar idosa no Rio

O Disque Denúncia divulgou um cartaz com o título "Quem são eles?", com o intuito de ajudar no inquérito instaurado pela 9ª DP (Catete), a fim de obter informações que levem a identificação e prisão dos suspeitos de praticar um roubo no Flamengo, Zona Sul do Rio.

No última quarta-feira (07), no horário da tarde, uma idosa de 86 anos, retornava de uma agência bancária, onde havia feito um saque, quando, já na entrada do prédio onde mora, na Rua Buarque Macedo, no Flamengo, foi abordada, agredida pelo homem (de blusa vermelha), cuja imagem se encontra no cartaz.

Após a agressão e subtração dos bens da idosa, ele fugiu na companhia de um comparsa que conduzia uma motocicleta azul (possivelmente uma Yamaha Lander 250CC).

Informações que possam contribuir para identificação dos infratores, podem ser denunciadas, de forma anônima:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ