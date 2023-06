Polícia Federal impede que brasileiro se junte ao Estado Islâmico

Homem foi preso no portão de embarque internacional do aeroporto - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Polícia Federal prendeu, no portão de embarque do Aeroporto Internacional da Guarulhos, um brasileiro que pretendia deixar o país para se juntar à luta do grupo terrorista Estado Islâmico.

Além do mandado de prisão, a PF cumpriu mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte, contra o homem nas cidades de São José dos Campos (SP) e Barbacena (MG).

A investigação apura a conduta criminosa de integrar e promover organização terrorista, prevista na Lei nº 13.260/2016, com pena de reclusão de cinco a oito anos e multa, ressaltando que o crime de terrorismo é considerado hediondo pela legislação nacional.