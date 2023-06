Influenciadora acusada de integrar quadrilha da “saidinha de banco” é presa no Rio

A influenciadora digital Karina Laino Gomes foi presa na tarde da última quarta-feira (07/06) após ser acusada de participar de um esquema de assalto a clientes em frente a uma agência bancária em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Pelo crime, conhecido como “saidinha de banco”, também foi preso Edmilson Souza da Silva, seu comparsa nas ações.

A dupla confessou o crime à Polícia Civil depois que agentes da 33ª DP (Realengo) os detiveram na unidade onde os crimes costumavam acontecer. Eles já vinham sendo monitorados pelo setor de roubos e furtos da Delegacia há algum tempo, devido à recorrência e ao padrão identificado na prática dos assaltos nos arredores de um mesmo banco no bairro.

Com isso, os policiais identificaram o veículo utilizado nos crimes e foram ao local para a abordagem depois que o carro foi visto próximo ao banco. Com os acusados, um revólver foi apreendido. Em depoimento, a dupla teria contado aos agentes sobre a maneira como abordavam as vítimas e a técnica de observação que utilizavam para notar o volume de dinheiro levado ou trazido por quem ia e saía do banco.

Karina tinha 63 mil seguidores no TikTok e 54 mil em uma conta do Instagram que foi desativada após a prisão. Vários dias antes de ser detida, em uma brincadeira postada nas redes, ela escreveu que já estaria presa se "ser ciumenta, possessiva, maluca e neurótica fosse crime".

Karina está presa | Foto: Reprodução/Redes Sociais

https://www.osaogoncalo.com.br/seguranca-publica/136158/influencer-e-presa-e-investigada-por-praticar-saidinhas-de-banco-no-rio