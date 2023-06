Influencer é presa e investigada por praticar saidinhas de banco no Rio

De acordo com as investigações da 33ª DP (Realengo), o casal já vinha sendo monitorado desde o fim de maio - Foto: Reprodução

De acordo com as investigações da 33ª DP (Realengo), o casal já vinha sendo monitorado desde o fim de maio - Foto: Reprodução

A influenciadora Karina Laino Gomes tem pouco mais de 63 mil seguidores no TikTok e 54 mil no Instagram. A jovem gostava de exibir suas viagens ao Nordeste e as tatuagens pelo corpo. Numa das postagens, ela chegou a fazer uma brincadeira: "Se ser ciumenta e neurótica fossem considerados crimes, eu já estaria presa". Karina, no entanto, foi parar atrás das grades por outro motivo.

Na tarde da última quarta-feira (7), a influenciadora e o comparsa, Edmilson Souza da Silva, foram detidos e autuados em flagrante por porte ilegal de arma. Eles são suspeitos de praticarem roubos a clientes de uma agência bancária em Realengo, na Zona Oeste.

De acordo com as investigações da 33ª DP (Realengo), o casal já vinha sendo monitorado desde o fim de maio, quando ocorreu um assalto na porta de uma agência do Itaú. Esta semana, a equipe de segurança do local informou à delegacia sobre a presença de um carro suspeito.

Com a chegada dos policiais, o casal, que estava no veículo, ainda tentou fugir, mas foi capturado pelos agentes a poucos metros da agência bancária. Com os dois, foi encontrado um revólver calibre 38 com munições.

Segundo a polícia, em depoimento, Karina e Edmilson confessaram a prática do crime conhecido como "saidinha de banco" e foram presos em flagrante por porte de armas. A polícia investiga o envolvimento do casal com uma quadrilha que vem agindo na região e na Baixada Fluminense. Nenhum dos suspeitos possuía antecedentes criminais.

As vítimas, de acordo com a investigação, são abordadas pelos criminosos na área dos caixas eletrônicos durante a realização de saques ou depósitos. Enquanto isso, do lado de fora, um integrante da quadrilha dá cobertura dentro de carro estacionado em frente à agência.