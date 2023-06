Criança torturada por madrasta em Maricá recebe alta

A criança que foi agredida e torturada pela madrasta no dia 25 de maio em Maricá recebeu alta nesta quarta-feira (7). Ela estava internada há 13 dias no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

O caso aconteceu no bairro de Itaipuaçu e a madrasta, Raquel Cesariano da Silva, de 37 anos, foi presa em flagrante. De acordo com os relatos, o pai foi quem encontrou as manchas pelo corpo da filha e, rapidamente, ligou para a mãe da menina. Ela acionou a polícia.

Segundo Mayara Lourenço, de 31 anos, a mãe da menor, o estado em que a criança chegou na unidade de saúde foi extremamente grave. Havia sangue na sua parte interna do nariz e da bochecha, arranhões nas costas, marcas de unha no pescoço, queimaduras na boca e marcas de cordas nos pulsos e axilas.

O caso foi registrado na Polícia Civil (76ª DP), em Niterói.