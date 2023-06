Mulher é presa por agredir enteada de 3 anos em Itaipuaçu, Maricá

Um caso de violência chocou a comunidade de Itaipuaçu na noite da última quinta-feira (25). Uma criança de apenas 3 anos de idade foi agredida e torturada por sua madrasta, enquanto passava alguns dias na casa do seu pai. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá).

Os familiares informaram que a madrasta aparentava ser cuidadosa com a criança. No entanto, nessa última semana, o comportamento da mulher se transformou, resultando em agressões violentas, sedação e até queimaduras na pequena vítima.

De acordo com relatos, o pai, ao chegar do trabalho, encontrou a criança aparentemente adormecida nos braços da madrasta, que tentou convencê-lo de que ela estava apenas dormindo. Entretanto, o pai percebeu algo estranho e, ao pegar a criança nos braços, notou vários hematomas espalhados pelo seu corpo, entrando em desespero.

A madrasta provocou diversas agressões no rosto e corpo da criança, causando ferimentos graves. Além disso, ela chegou a maquiar a menina na tentativa de esconder os sinais dos abusos. As acusações também envolvem a administração de medicamentos para sedar a enteada, além de queimaduras . Ao tomar conhecimento da situação, o pai entrou em contato com a mãe da criança, buscando ajuda imediata. A mãe, por sua vez, acionou a Polícia Militar, que prontamente se dirigiu à residência do ex-marido para socorrer a menina.

Caso foi registrado inicialmente na delegacia de Maricá | Foto: Divulgação

A criança foi encaminhada ao Posto de Saúde mais próximo, onde recebeu os primeiros socorros. Devido à gravidade de seus ferimentos, foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Na unidade de saúde, constatou-se que a criança apresentava queimaduras na boca, sinais de sedação por medicamentos e múltiplos ferimentos graves.

Enquanto isso, a agressora tentou se esconder dentro da residência, mas acabou sendo detida e presa em flagrante pelos policiais militares do DPO de Itaipuaçu. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Maricá (82ª DP) e, posteriormente, transferida para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (76ª DP), em Niterói.