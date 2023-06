Homem é preso após tentar invadir prédio da Economia Solidária em Maricá

Dupla teria tentado furtar sede de Secretaria no Centro - Foto: Reprodução/Google Maps

Dupla teria tentado furtar sede de Secretaria no Centro - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem foi preso depois de ser flagrando tentando invadir o prédio da Secretaria de Economia Solidária de Maricá, no Centro da cidade, durante a madrugada desta segunda-feira (05/06). Um comparsa do suspeito, que participou da tentativa, conseguiu escapar.

Segundo relatos confirmados pela Prefeitura do município, os dois homens foram vistos por um funcionário do local, que acionou uma equipe de oficiais da 6ª Companhia de Polícia Militar que trabalhava na região. Os policiais formaram um cerco tático, junto de guardas municipais, nos arredores do edifício, na Rua Abreu Sodré, para capturar o suspeitos.

Os homens, que teriam entrado no terreno para furtar a sede da Secretaria, tentaram escapar. Um deles conseguiu fugir, enquanto o outro acabou capturado pelos agentes. Ele foi levado para a 82ª DP (Maricá).



A Secretaria de Economia Solidária é responsável pelas políticas públicas que vinculam o combate à pobreza ao desenvolvimento econômico da cidade. Entre as responsabilidades do órgão está a gestão do Banco Mumbuca, que promove a circulação da moeda social da cidade, a Mumbuca.