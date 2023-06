Jovem baleado durante ação policial em Niterói permanece internado em estado estável

Ronald da Silva Santos, um jovem de 22 anos, continua internado em estado estável no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói, após ter sido baleado durante uma ação da Polícia Militar no bairro São Lourenço. Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde, Ronald está recebendo acompanhamento médico desde o dia 11 de maio, quando foi socorrido por moradores e levado ao hospital estadual. Já são 20 dias de internação para o jovem. Ele deu entrada na unidade com ferimentos na coluna, estômago e diafragma causados pelos disparos. De acordo com informações recentes fornecidas por parentes, Ronald está utilizando um dreno no pulmão e uma bolsa de colostomia.

No dia 20 de maio, familiares de Ronald e amigos da família realizaram uma manifestação para pedir paz no bairro de Niterói. O jovem foi baleado enquanto se dirigia a um campo de futebol para participar de uma partida com amigos. Segundo relatos de familiares, não havia nenhum confronto ou troca de tiros na região. O incidente ocorreu por volta das 16h, quando a rua ainda estava movimentada. "Não houve troca de tiros, só foram três tiros disparados por eles (os policiais), inclusive os PMs estavam na escadaria atirando de cima para baixo", disse Juliana da Silva Santos, mãe do jovem.

Por outro lado, a Polícia Militar afirma que equipes do 12º BPM (Niterói) estavam realizando patrulhamento na Rua Silveira Mota quando foram alvo de disparos efetuados por criminosos, havendo um confronto em seguida. Posteriormente, os policiais foram informados de que populares haviam socorrido uma vítima ao Hospital Estadual Azevedo Lima, conforme comunicado oficial.

O comando do batalhão da PM instaurou um procedimento investigativo para analisar as circunstâncias do incidente.