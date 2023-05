Jovem baleado em Niterói segue internado em estado grave

Ferido por um disparo na noite da última quinta-feira (11/05), o jovem Ronald da Silva Santos, de 22 anos, permanece internado e em estado grave. A informação foi confirmada nesta terça-feira (16/05) pela direção do Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói, onde a vítima está recebendo atendimento.

Ronald foi baleado por policiais militares no bairro de São Lourenço. Ele estava indo jogar futebol com o irmão, de acordo com testemunhas, quando ouviu os disparos. Ele teria corrido para ajudar um grupo de crianças na rua, mas acabou sendo ferido com um disparo nas costas.

Ele teve lesões na coluna e no intestino. De acordo com a família, ele passou por cirurgias e precisou colocar um dreno no pulmão e uma bolsa de colostomia. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar para o jovem.



O 12º BPM (Niterói) informou que os disparos aconteceram durante uma troca de tiros com suspeitos na região. Testemunhas e moradores argumentam que, na verdade, não houve troca de disparos e que os três disparos presenciados na comunidade foram efetuados por policiais militares. Teria sido um PM, inclusive, o responsável pelo tiro que feriu Ronald, de acordo com relatos.

O Batalhão local instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do disparo. A 76ª DP (Niterói), que registrou a ocorrência, também investiga o caso.