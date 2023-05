Mesmo sem evidências, mototaxista preso em Vista Alegre segue preso

A família do mototaxista Victor Ryan Galvosa da Conceição Terra, de 20 anos, segue pedindo por justiça no caso do jovem, que foi preso há sete meses, acusado de participar de um roubo em Vista Alegre, São Gonçalo. Na última audiência, uma vítima afirmou, em depoimento, que não reconhece o rapaz.

No registro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), consta que o depoente que havia apontado Victor como envolvido no roubo afirmou não reconhecê-lo. Segundo a família, a testemunha disse que estava nervosa na ocasião e que se confundiu. "Foi negado a presença dele no crime e não tem testemunha, mas ele continua preso", desabafa Mariana Galvosa, mãe de Victor.

Relembre o caso:

Victor foi acusado de participar de um roubo em um supermercado, que aconteceu no dia 7 de setembro. Apesar de ter álibi e não haver evidências confirmadas que o associassem ao crime, ele foi preso. A família relembra que apenas uma fotografia de rede social teria sido usada como base alegar que o jovem, que trabalha como taxista em Marambaia, era um dos suspeitos mascarados envolvidos no crime. Ele foi preso em outubro, alguns meses antes do nascimento de seu filho. A criança, que já completou 4 meses, ainda não conheceu o pai.

De acordo com o TJ, mesmo com o depoimento a favor da liberação de Victor na audiência, o MP pediu vistas para analisar os pedidos feitos pela defesa do jovem. Ainda não consta, nos sistemas do TJ, uma nova audiência. "Ele teria outra audiência, que seria no dia 12 de junho, mas teve um advogado que pediu para remarcar, pois ele tem compromisso no dia. E até agora nada. Já esta na decisão da juíza e nada ainda. Eu fico pensando se é porque ele é pobre, negro, não sei mais", lamenta Mariana.

Não há data prevista para uma nova audiência.