Tráfico em família: mãe e filha são presas com drogas sintéticas no Galeão

Duas mulheres foram presas na manhã do último domingo (28/05) depois de serem capturadas com uma carga avaliada em mais de 4 milhões de reais de drogas sintéticas no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Mãe e filha, a dupla voltava de um voo da Europa quando foram flagradas com o material.

Segundo informações da Receita Federal, os entorpecentes estavam escondidos na bagagem delas. Durante uma inspeção por raio-x, foi detectada a presença de material suspeito não identificado nas malas registradas em nome da dupla, de 47 e 23 anos de idade.

Os agentes resolveram, por conta disso, apurar a malas e encontraram uma espécie de fundo falso na bagagem, onde estavam escondidos os diverso comprimidos. Já em um teste preliminar foi constatado que se tratava de entorpecentes. Ao todo, as malas traziam 60 mil comprimidos de ecstasy e 9 kg de MDMA.



As passageiras, que vieram de Paris, na França, em um voo com conexão em Portugal, foram abordadas e capturadas pelos agentes do Aeroporto. A Polícia Federal foi acionada e as mulheres estão à disposição da Justiça.