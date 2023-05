Receita apreende drogas "disfarçadas" no Galeão

Uma carga de mais de 308 mil reais em haxixe, resina da maconha, foi apreendida por agentes da Receita Federal nesta quinta-feira (25/05), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. As drogas estavam sendo transportadas para os estados de Minas Gerais e Goiás.

Parte do material entorpecente estava “disfarçado” em embalagens de frutas secas. Nessa primeira remessa, as porções encontradas em embalagens de alimentos continham mais de 1,2 kg de droga - o que equivale, ao todo, a R$ 144.960,00. Já o resto da droga estava no fundo falso de uma caixa de madeira, onde 1,360 kg de haxixe estavam escondidos. Essa outra quantidade tinha o valor de R$ 163.200,00.

Ambas as porções só foram encontradas através de inspeção por raio-x. Todo o material foi apreendido em um voo que vinha dos Estados Unidos. Segundo apuração da Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita na unidade, os destinos das remessas eram as cidades de Contagem, em Minas, e Valparaíso de Goiás.