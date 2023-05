Crime do Baú: Execução de ator no Rio teria relação com golpes financeiros e falsas promessas

A Polícia Civil do Rio fez avanços significativos nos últimos três dias no trabalho de investigação para esclarecer o assassinato do ator Jeff Machado, de 44 anos, encontrado morto dentro de um baú concretado, no quintal de fundos de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na última segunda-feira (22). Tudo indica que ele tenha sido executado após ter descoberto que estava sendo enganado e caindo em golpes financeiros. Duas pessoas do circulo pessoal de amizades de Jeff estão sendo investigadas sob suspeita de participação no crime.

Uma delas é um homem de 40 anos de idade que Jeff conheceu, há quatro anos, através de outros amigos em comum, e que criou um grande vínculo com o ator, chegando a estar com habitual frequência, em sua luxuosa casa, de três andares, em Barra de Guaratiba. Esse homem, segundo informações já chegadas à polícia, prometeu a Jeff usar sua influência no mundo das 'novelas' para indicá-lo a preencher um papel em suposta 'produção da TV Globo'.

A promessa, segundo amigos do ator, prometida para se consolidar a partir de fevereiro desse ano, nunca se consumou. A partir desse mesmo período, o ator teria descoberto estar sendo vítima de estelionato, o que poderia ter motivado sua execução. Membro de família de classe média em Araranguá, em Santa Catarina, o ator estava residindo sozinho desde 2014 no Rio de Janeiro, em busca de projeção na carreira de ator. Seu último trabalho foi na novela 'Reis', da Record TV, em março de 2022, onde interpretou um soldado filisteu.

Jeff Machado, durante gravações em novela da TV Record | Foto: Divulgação/acervo pessoal

Jeff recebias boa ajuda financeira da família para viver com conforto em Barra de Guaratiba e também cuidar de seus oito cães, por quem tinha grande paixão. Após fazer o levantamento financeiro das contas bancárias e cartões do ator, a polícia descobriu movimentações após seu desaparecimento, em 27 de janeiro. Até o seu telefone celular foi usado por terceiros após essa data, em que partiam do aparelho apenas mensagens de texto, bem diferentes do seu estilo de escrita, e não em forma de áudios, como gostava de conversar com a mãe.



Aluguel - A casa onde o corpo de Jeff foi encontrado havia sido alugada em dezembro do ano passado. O exame de necrópsia no corpo da indica que ele foi morto por estrangulamento, com um fio metálico. A Utilização do baú pessoal do ator para esconder seu corpo, para a polícia, é um claro indício de que o assassinato foi planejado por quem conhecia seus hábitos e frequentava sua casa. Os responsáveis pelas investigações tem plena convicção de que para matá-lo e enterrar seu corpo em Campo Grande, mais de uma pessoa tenham participado, tal a complexidade para consumar essas ações.

Leia também:

https://www.osaogoncalo.com.br/seguranca-publica/135422/crime-da-bau-amigo-de-ator-de-tv-assassinado-e-principal-suspeito-de-ter-cometido-crime