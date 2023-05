'Crime da baú': Amigo de ator de TV assassinado é principal suspeito de ter cometido crime

Tem tudo para ser surpreendente o desfecho das investigações do assassinato do ator de TV Jéfferson Machado da Costa, de 44 anos, ou Jeff Machado, cujos restos mortais foram encontrados dentro de um baú da própria vítima, na Rua Itueira, em Campo Grande Zona Oeste do Rio. Investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontam que uma pessoa do contexto de amigos dele seria a principal suspeita do crime, que poderia ter contado com a participação de pelo menos mais um suspeito.

O ator estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro.Ao longo das investigações, a polícia recebeu informações que acabaram culminado com a localização de Jeff, que estava amarrado dentro do baú. Provavelmente na tentativa de não deixar pistas, os responsáveis pelo assassinato encheram o objeto de concreto e o enterraram a dois metros de profundidade nos fundos do quintal de uma casa terreno Rua Itueira.

Jéfferson vivia no Rio de janeiro | Foto: Divulgação/acervo pessoal

Investigações - Ouvindo pessoas próximas à vítima, a polícia conseguiu chegar até o principal suspeito, um amigo que ele havia conhecido em meados de 2019. Curiosamente, a amizade repentina dos dois começou a partir de uma proposta de emprego melhor, despertando no ator o antigo sonho antigo de se tornar-se reconhecido no meio artístico. Em pouco tempo, ele já frequentava a casa do artista e, aos poucos, tinha total acesso e participação na rotina dele. A Polícia Civil, que mantém em total sigilo as investigações, já identificou o amigo.



Quem é Jeff Machado?

Jefferson Machado Costa, o Jeff, nasceu em Araranguá, no sul de Santa Catarina, mas desde 2014 estava residindo no Rio de Janeiro, onde trabalhava como ator. A família, que mora naquele estado, apoiava o seu sonho de se tornar famoso e ter uma carreira consolidada. Seu último trabalho foi na novela Reis, da Record TV, em março de 2022, onde interpretou um soldado filisteu.

Ator era gaúcho e tinha planos de se tornar famoso na carreira | Foto: Divulgação/acervo pessoal

Jeff Machado ainda estudou jornalismo e cinema no Rio. Nas redes sociais, o ator costumava mostrar imagens de sua rotina, dos bastidores dos trabalhos e dos seus animais, pelos quais, segundo sua família, ele era apaixonado. A família notou o sumiço do artista por conta de seus oito cachorros, que estavam em situação de abandono nem sua casa, na Zona Oeste do Rio.