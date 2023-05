PF prende homem com 2kg de cocaína no Aeroporto do Galeão

Na madrugada desta quinta-feira (25), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 22 anos, que transportava 2kg de cocaína, no Aeroporto Internacional do Galeão.

Os agentes da Delegacia Especial da PF, no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN), identificaram a droga oculta no interior de uma bagagem de mão, durante fiscalização de rotina. O jovem, nascido na cidade de São Paulo, pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, antes de seguir para seu destino final, na cidade de Cairo, capital do Egito.

O homem responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.