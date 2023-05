Jovem tem 95% do corpo queimado em micro-ondas do tráfico em SG

Um jovem de 17 anos está internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, depois de ter 95% do corpo queimado. O crime teria acontecido na última sexta-feira (19/05), no Pita, em São Gonçalo.

Vítima segue internada, com 95% do corpo queimado | Foto: Reprodução

Relatos iniciais apontam que o rapaz teria sido vítima de tortura por parte de criminosos na região. Ele teria sido submetido a um "microondas", prática criminosa em que uma pessoa é colocada viva no meio de uma pilha de pneus incendiados. Ainda não há mais informações a respeito das circunstâncias do crime.

A vítima foi levada, inicialmente, para o Pronto Socorro Central de São Gonçalo e, de lá, transferido para o Heat na madrugada de sábado (20/05). Ele foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade e segue com quadro gravíssimo.

A Polícia Civil investiga o caso.