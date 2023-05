Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de influenciadora no Rio

O Disque Denúncia, divulga nesta terça-feira (23), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte da influencer fitness Luanne Murta Jardim dos Santos Martins, de 30 anos, assassinada depois de sofrer uma tentativa de assalto na noite do último domingo (21), na saída 4 da Linha Amarela, na altura de Pilares, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia, ela estava junto do marido em Pilares, quando foi abordada por um grupo de suspeitos armados. Durante a tentativa, Luanne foi baleada no ombro por um dos bandidos. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas, de acordo com relatos, o projétil acabou atingindo Luanne no coração e ela não resistiu ao ferimento.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios (DHC) e nenhuma linha de investigação foi descartada até o momento. Agentes estão analisando câmeras de segurança, a fim de obter informações que possam levar a autoria do crime.

Quem tiver informações sobre os autores do crime, denuncie forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.