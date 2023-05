Influenciadora morre após sofrer tentativa de assalto no Rio

A influenciadora digital Luanne Jardim, de 30 anos, morreu depois de sofrer uma tentativa de assalto na noite do último domingo (21/05), em um acesso a Linha Amarela, na altura da Zona Norte da capital.

Segundo a Polícia, ela estava junto do marido em Pilares, acessando a via, quando foi abordada por um grupo de suspeitos armados. Durante a tentativa, Luanne foi baleada no ombro por um dos homens. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas, de acordo com relatos, o projétil acabou atingindo Luanne no coração e ela não resistiu ao ferimento.

Influencer foi atingida no ombro e teve coração atingido por disparo | Foto: Reprodução

Luanne tinha mais de 300 mil seguidores nas redes sociais e produzia conteúdo relacionado ao universo fitness, além de trabalhar como empresária. Ela se apresentava como "ex-obesa" e costumava usar o perfil para dar dicas de emagrecimento.

Familiares confirmaram o óbito, mas ainda não informaram a data e o local do sepultamento.