Polícia 'de olho' em responsáveis por ameaçar motoristas de ônibus no Salgueiro

A Polícia Civil do Rio abriu uma investigação para localizar e prender os traficantes responsáveis por ameaçar motoristas de ônibus e impedir a circulação dos veículos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A informação foi confirmada pelo delegado Márcio Esteves, titular da 72ªDP (São Gonçalo), onde a investigação está em andamento.

Segundo as informações obtidas pela políciaa ordem para a prática dos crimes partiu de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, apontado pela polícica como a principal liderança do tráfico naquela região desde a década de 90. Os policiais da 72ªDP têm informações de que ele teria se incomodado com as câmeras de segurança instaladas na parte frontal e traseira dos ônibus.

Reclamações - Nas redes sociais, circularam vária informações, onde moradores moradores expressaram sua indignação com a falta de coletivos nas áreas afetadas pela proibição, como nos bairros Palmeiras e São Lourenço, na última terça-feira (16). "Isso é humilhante. O respeito pelo povo acabou", escreveu um morador. Outra pessoa mencionou que a falta de ônibus estava prejudicando os trabalhadores que dependiam desse meio de transporte para chegar ao trabalho.

Os moradores relataram que essa prática de impedir a circulação dos ônibus é antiga e já ocorreu várias vezes na comunidade. No entanto, na quarta-feira (17), a situação aparentemente havia sido normalizada.

Através de nota oficial, A Polícia Militar informou ter entrado em contato com os representantes das empresas de ônibus que operam na região. De acordo com o comando da unidade, a situação foi normalizada na manhã de quinta-feira (18) e a circulação dos ônibus segue sem alterações.

A PM afirmou ainda que está realizando um trabalho de inteligência em conjunto com a delegacia local para prender os possíveis envolvidos nesse episódio. Além disso, o policiamento no bairro do Salgueiro foi reforçado como medida de segurança.