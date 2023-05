Circulação em bairros de São Gonçalo é normalizada após suposta interdição por criminosos

Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais mostram a interdição dos principais acessos aos bairros do Pacheco, Barracão e Sacramento, em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (19). No entanto, a Polícia Militar informa que a situação já foi normalizada.

Nas imagens compartilhadas pelos moradores, é possível ver um ônibus impedindo a passagem de veículos no bairro do Pacheco. No Sacramento, um caminhão foi usado para fechar a via por criminosos.

Ônibus interditava via | Foto: Divulgação

De acordo com informações preliminares, o motivo da ação dos suspeitos tem relação com uma ordem de reintegração de posse na região do Anaia.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a PM não foi acionada para a ocorrência envolvendo os bloqueios das vias.